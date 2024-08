Sigaretta elettronica tasse in aumento | quanto pagherà in più chi svapa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 agosto 2024) Si alzano le imposte sulle sigarette elettroniche: il decreto delegato di riforma approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2024 prevede una nuova imposta di consumo per tutti i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina. Il legislatore punta a colpire unicamente i prodotti da svapo, dal momento che esiste una deroga per le sostanze medicinali come l’aerosol. Sale l’accisa sulle sigarette elettroniche Fino ad oggi, in ordine ai tabacchi da inalazione senza combustione e ai prodotti simili con e senza nicotina, l’accisa è stata pari al 38% dell’accisa gravante su un equivalente quantitativo di sigarette. Ai sensi dell’articolo 39 del Tua, la nuova imposta si applica nella misura del 40% dell’accisa gravante sulle sigarette.