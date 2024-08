San Candido Ewald Kühbacher uccide il padre Hermann e la vicina Waltraud Jud poi tenta il suicidio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 18 agosto 2024)è in fin di vita dopo avere rivolto contro se stesso l’ultimo colpo, braccato dai corpi speciali dei Carabinieri. La notte scorsa San, centro turistico dell’Alta Pusteria di poco più di tremila abitanti, è piombato per alcune ore in un incubo., cinquantenne, un passato in un’azienda di sicurezza privata, ha ucciso il, 90 anni, guardiacaccia in pensione, e unadi casa,Jud, 50 anni, impiegata nella locale azienda di teleriscaldamento e nota per l’impegno nella banda musicale del paese. Il dramma ha avuto inizio sabato sera attorno alle 23 quando è giunta una richiesta di intervento per una fuga di gas in un condominio di via San Corbiniano, strada secondaria che si trova a ridosso della statale della Pusteria, nei pressi del Commissariato di Polizia.