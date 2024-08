Non voglio il Palio di mattina I retroscena del Corteo cancellato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) "Nonessere il sindaco che fa correre ildi". Sarebbe stato questo l’esordio di Nicoletta Fabio nella riunione con i dieci capitani e i deputati della Festa l’altra sera dopo la bandiera verde. L’esito della riunione è noto, è la ragione che ha scatenato attacchi e polemiche contro la decisione del sindaco, avallata dalla stragrande maggioranza dei capitani (non risulta che si siano levate voci contrarie, forse qualche obiezione timida), di " non ripetere ilStorico, interrotto prima della sua conclusione odierna; nel palco delle Comparse - era il testo della nota del Comune - saranno dunque presenti due alfieri e un tamburino per ogni Contrada". Una decisione basata su un precedente inesistente. Quello deldel luglio 1978, con sole tre Contrade entrate in Piazza prima della pioggia.