NASCAR il Bowman Gray Stadium ospiterà il Clash 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilaccoglierà il ‘dellaCup Series, evento non valido per il campionato che tradizionalmente inaugura la stagione agonistica. Il noto impianto che sorge nello Stato del North Carolina prende ufficialmente il posto del Los Angeles Memorial Coliseum, protagonista negli ultimi anni della sfida che precede di pochi giorni la mitica Daytona 500. Dopo due anni cambia quindi la sede di una gara che per anni si è tenuta all’interno del Daytona International Speedway. Dall’ovale si è passati al road course che annualmente accoglie la Rolex 24 prima di prendere la decisione di spostarsi in California in una delle strutture più iconiche del North America. La location cambia, ma non verrà modificata la metratura del tracciato che resterà pari a 0.25 miles (0.40 km).