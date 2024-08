Napoli ostaggio di Osimhen | 10 milioni per non giocare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024)guadagna 10ma non gioca. Conte senza il suo bomber all’esordio in serie A. La situazione. NOTIZIE CALCIO– Ilsi trova in una situazione paradossale con Victor. Il bomber nigeriano, pur guadagnando 10l’anno, non scenderà in campo all’esordio in campionato, lasciando Conte senza il suo attaccante di punta. PSG e Chelsea alla finestra, ma ilchiede 100Il Corriere dello Sport riporta gli ultimi sviluppi: “Ha rischiato finora anche il Psg, all’improvviso costretto a registrare il grave infortunio di Gonçalo Ramos: tre mesi out, forse anche più. E così il vuoto già immenso lasciato da Mbappé s’è allargato ancora. E l’ipotesi di riaprire la trattativa con ilè tornata possibile. Il club azzurro vuole 100almeno, il Paris Saint-Germain non ha mai voluto arrivare a tanto.