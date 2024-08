LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 20 km al traguardo si prospetta un arrivo in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Sono Kueng e Van Aert i due corridori a scollinare davanti a tutti l’Alto da Batalha, adesso qualche chilometro in falso piano per poi proiettarci nella discesa conclusiva. 18.00 20 km al, 1000 metri allo scollinamento. 17.57 Davanti c’è Isaac Del Toro (UAE Emirates). Chissà se il giovane messicano voglia provare a sferrare un attacco. 17.55 Caduta per Mathias Vacek. Il ceco è infuriato, evidentemente qualcuno del pubblico lo ha colpito involontariamente. 17.53 Salita che solamente per la prima metà presenta una pendenza considerevole, poi il pendio tende ad appiattirsi nel finale. 17.51 Dopo quel tentativo iniziale di Vansevenant e Soler, nessuno ha avuto la spregiudicatezza di provare un attacco. 17.49 Iniziata l’ascesa dell’Alto da Batalha. 17.47 In pochi chilometri il gruppo va a riprendere i cinque attaccanti. 17.