Le Tarme in scena con il nuovo racconto di Bratiria ‘nta chiazza

(Di domenica 18 agosto 2024) E’ giunto alla IX edizione lo spettacolare evento con giochi, magie e sogni, ma anche tradizione e cultura. L’appuntamento è per giovedì 22 agosto, a partire dalle ore 18. Le piazze di Brattirò (frazione di Drapia) faranno da suggestiva scenografia. Il principale obiettivo è richiamare piccoli e grandi a vivere emozioni, sentimenti, e partecipare ad un rito collettivo in cui armonia e gioia possano intrecciarsi alla convivialità. Protagonisti saranno artisti di strada regionali, siciliani e anche internazionali (Guatemala). Creatività, stupore, magia, giochi, teatro, musica, canti, laboratori per i bambini ed altre esperienze di pedagogia sociale saranno gli ingredienti base della nona edizione del festival “” che si svolgerà giovedì 22 agosto 2024 a Brattirò di Drapia, a partire dalle 18..