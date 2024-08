Invalidità civile Locatelli | Autismo diabete tipo 2 e sclerosi multipla le prime tre patologie oggetto della sperimentazione

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 18 agosto 2024) “In linea con i tempi che ci siamo dati si avvia la riforma sulla disabilità che l’Italia sta attuando e che rivoluzionerà la presa in caricopersona con disabilità. Il Ministero per le disabilità ha già predisposto tutti i decreti attuativi per l’introduzione del Progetto di vita e il Ministerosalute sta ultimando gli schemi di valutazione per letreche, ha stabilito, sarannosulla valutazione dell’mellito di2 e”. L'articolo: “2 eletre” .