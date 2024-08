In mostra alle Terme ’I promessi sposi’ di terracotta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Ultimi giorni per visitare la’Beati gli umili - ISposi in creta’ di Gianni Buonfiglioli (nella foto), organizzata dall’associazione culturale Terra Storia Memoria con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro, all’interno della Cappella delledi Castel San Pietro, un gioiellino storico-artistico che da anni non veniva aperto al pubblico, con entrata accanto al ristorante dell’Hotel. Dopo la pausa programmata nel weekend di Ferragosto, lariapre da lunedì 19 a giovedì 22 agosto dore 10ore 12. L’ingresso è libero e gratuito e l’artista è presente in tutti i giorni di apertura.