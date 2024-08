‘Immagini di Anita Garibaldi’ a Lucca la conferenza dedicata al simbolo del Risorgimento

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 18 agosto 2024)– Un’iniziativa per ricordareGaribaldi (1821-1849), in occasione del 175esimo anniversario della morte della moglie dell’eroe dei due mondi. Immagini diGaribaldi, la sposa dell’eroe, il mito è il titolo dellastorico-culturale in programma martedì (20 agosto) alle 17 nei locali dell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, a. L’incontro – promosso dalla Provincia di, dal Museo dele dal Sistema museale territoriale della Provincia – vedrà come relatori Alessandra Trabucchi, Luciano Luciani e Roberto Pizzi. La figura storica diconserva un alto valore simbolico non solo per ilitaliano, ma anche per le lotte di liberazione del Sud America, rappresentando, ancora oggi, un esempio fulgido di donna intrepida e libera che merita di essere commemorata.