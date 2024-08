Il calciomercato parlamentare non si ferma d' estate | finora 26 cambi di casacca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Se con la parola «mercato», di questi tempi, pensiamo a Dybala che potrebbe lasciare la Roma o al futuro club di Chiesa, in politichese, con questo termine ci riferiamo ai mai tramontatidi. I palazzoni semi-vuoti della capitale, quando la politica va in ferie, diventano la location ideale per concludere quelle trattative, che necessitano di essere realizzate sottotraccia o meglio per ricollocarsi in vista di un autunno, che vuoi o non vuoi, quando si parla di posizionamenti, ha sempre riservato delle novità. Col caldo, infatti, vengono fuori i malcontenti sopiti e dunque la voglia diare aria da parte di chi, per dodici mesi, si è sentito al margine di un progetto. Secondo gli ultimi conteggi, da quando è iniziata la legislatura, sono ben 26 i parlamentari ad aver lasciato la vecchiaper una nuova.