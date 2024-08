Ha ucciso il padre e una vicina di casa Uomo barricato a San Candido carabinieri irrompono in casa e il killer tenta il suicidio | chi è

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Uccide ile unadi, poi si spara dopo essersi. La tragedia nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2024. Siamo a San, in Alto Adige. Una donna è stata brutalmente uccisa all’interno di un appartamento di un condominio della cittadina altoatesina. L’omicida, undi 50 anni, avrebbe imbracciato le armi del, ex guardia forestale di 90 anni e avrebbe fatto fuoco prima sull’ex militare in pensione e poi su unadi50enne. >> “Non uscite dalle vostre case”. Uccide una donna a colpi di arma da fuoco e si barrica nel suo appartamento Ewald Kühbacher, questo il nome dell’assassino si sarebbe poiin, armato e pronto a far fuoco. La Procura di Bolzano ha immediatamente aperto un fascicolo per omicidio e le indagini sono affidate ai