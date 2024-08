Fulmine sulla basilica di San Pietro Apostolo principio d’incendio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Pisa. 18 agosto 2024 – Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 9 alladi Sana San Piero a Grado per undi incendio. Unha colpito la copertura dellascaricando la sua forza su un parapresentesua sommità. Tuttavia una trave in legno è stata interessata da incendio. Il personale dei vigili del fuoco ha subito estinto le fiamme scongiurando ulteriori danni alle strutture portanti in legno del tetto. Con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla sede centrale sono state effettuate verifiche dall'alto ove nn si evidenziano criticità. A tutela della privata e pubblica incolumità è stato interdetto l'accesso al luogo di culto fino a più approfondite verifichestaticità del trave interessato dall'incendio. Presenti sul posto l'Arcivescovo e personale della protezione civile.