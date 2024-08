Cos’è il pesce remo e perché si chiama pesce dell’Apocalisse?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 18 agosto 2024) Noto come Regalecus glesne, ilè uno dei pesci ossei più lunghi al mondo. Esso raggiunge anche gli 11 metri di lunghezza. La sua forma, con il corpo argentato, la cresta rossa e le pinne che ricordano appunto dei remi, lo fanno somigliare a una creatura aliena. Vive nelle profondità oceaniche, tra i 200 e i 1000 metri, dove la luce solare non penetra. In genere si trova in tutti gli oceani, le segnalazioni di avvistamenti sono più frequenti nelle zone tropicali e temperate. Il, che a dispetto delle sue dimensioni è moltofragile, viene anchetoil suo affioramento è considerato presagio di disastri naturali, ad esempio terti e tsunami. La sua cattiva fama è particolarmente sentita in Giappone. Nella terra del Sol Levante, infatti, è ribattezzato Ryugu no tsukai, ovvero “messaggero del palazzo del dio del mare”.