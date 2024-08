Cosa fa mentre sta con Vittoria Temptation Island segnalazione pesante su Simone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2024), lasul tentatore. Dopo il clamoroso successo di pubblico il programma condotto da Filippo Bisciglia continua a far discutere. La maggior parte delle coppie si sono lasciate, come ad esempio Alessia e Lino con quest’ultimo che ha posto fine anche alla frequentazione con Maika. Siria e Matteo stanno attraversando un periodo molto bello della loro storia e l’esperienza sull’isola si è rivelata decisiva. È finita, invece, tra Raul e Martina (quest’ultima è stata beccata col tentatore Carlo Marini, ndr), così come tra Gaia e Luca con la prima pizzicata in compagnia di Jakub. Ma ora si viene a scoprire unasul tentatore. Quest’ultimo aha conosciuto, all’epoca fidanzata con Alex. I due si sono lasciati ehanno iniziato a uscire insieme Leggi anche: “Ciao ciao, Lino”.