Chicago PD 12 | Le probabilità che Sophia Bush torni per la nuova stagione non sono buone

(Di domenica 18 agosto 2024) I fan diPD continuano a sperare che Erin Lindsay possa tornare. Purtroppo, lechenello show potrebbero non essere così! QuandoPD ha debuttato nel 2013, Erin Lindsay era una delle protagoniste. Ex ragazza di strada diventata una piccola delinquente, Erin è stata salvata dal carcere da Hank Voight, che l’ha presa in affidamento. Alla fine Lindsay si è unita alla polizia die ha fatto carriera nell’unità di intelligence con Hank, che la vedeva quasi come la figlia che non aveva mai avuto. Lindsay ha dimostrato la sua durezza sul campo, affrontando qualsiasi compito le si presentasse. Per un breve periodo entra a far parte dell’FBI, ma si rende conto di non essere in grado di gestire le sfumature politiche del lavoro e torna all’unità di intelligence.