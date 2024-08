Arriva la super goccia fredda sull’Italia | allarme nubifragi grandine e crollo delle temperature

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Un radicale cambiamento meteorologico è alle porte per l’Italia. Dopo settimane di caldo africano, un’improvvisa “” si sta dirigendo verso il Mediterraneo, promettendo di portare con sé un’ondata di maltempo che interesserà gran parte del Paese. Le previsioni indicano un drastico, con punte di abbassamento fino a 10 gradi in poche ore, e un alto rischio di fenomeni violenti come, grandinate e persino tornado. Le regioni più colpite: allerta in Liguria e Toscana L’ondata di maltempo inizierà a colpire dal Nord Italia, per poi spostarsi rapidamente verso il Centro e il Sud. Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e il Triveneto saranno le prime regioni a fare i conti con forti temporali, accompagnati da raffiche di vento intense e grandinate.