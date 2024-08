Abruzzo incidente stradale nel Fucino Un morto e due feriti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 agosto 2024) È di une dueil bilancio di un graveche si è verificato questa mattina sulla strada 14 del. Due auto si sono scontrate frontalmente all'incrocio con la Cintarella. A perdere la vita è stata una donna di 45 anni. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi ai soccorritori che avevano chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale dell'Aquila. Purtroppo per la donna, che due anni fa aveva perso il marito in circostanze simili, non c'è stato nulla da fare.in modo lieve il figlio di 15 anni e la suocera di 80, entrambi trasportati nell'ospedale di Avezzano da un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di rito e ricostruire la dinamica del sinistro mentre la procura della repubblica di Avezzano ha aperto un fascicolo sul caso.