A Castellabate presentato il book sharing

(Di domenica 18 agosto 2024) Il Comune dicontinua le iniziative legate alla libera e condivisione alla diffusione dei libri in tutta la comunità. Dopo il successo con il progetto delle “Casette del libro” negli scorsi mesi si è tenuta la presentazione del. L’iniziativa è finalizzata a promuovere la libera condivisione dei libri, per generare un fruttuoso meccanismo di diffusione da parte di tutti i cittadini ed in particolare dei più giovani. Per l’occasione, l’Associazione Culturale “Liberalibri”, ha donato al Comune dicirca 300 libri, quale prima tranche, per arricchire il patrimonio librario disponibile ai fruitori delle “Casette del Libro” presenti in diversi punti del territorio. Alla hanno partecipato il Sindaco di, Marco Rizzo, il fiduciario Coni manifestazione, Natalino Russo, il referente per la Promozione turistica e culturale, Enrico Nicoletta.