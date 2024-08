Vince oltre 230 000 euro online ma non li ritira | Pensavo fosse una truffa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 agosto 2024) Non sono rare le email che ci informano di aver vinto premi fantasmagorici o che ci invitano a cliccare su misteriosi link per attivare non ben precisati premi, sconti oppure offerte. E così un cittadino 41enne del Michigan, quando lo scorso febbraio ha ricevuto un’email che lo avvisava di aver vinto la mirabolante cifra di 260.000 dollari, l’equivalente di 235.000, non ha esitato un attimo a cancellarla convinto che si trattasse di una. Ha avuto questa convinzione per 6 mesi, fino a quando solo pochi giorni fa ha scoperto che era tutto vero. La vincita milionariaIl fortunato vincitore hato l’incredibile vincita solo pochi giorni fa e la vicenda è stata raccontata sul web proprio dalla Michigan Lottery, l’organizzatrice della lotteria. Ritorniamo dunque al 14 febbraio, quando il 41enne viene informato di aver vinto per la precisione 257.631 dollari.