Vaiolo delle scimmie cosa c’è da sapere su Mpox | sintomi e consigli per evitare la trasmissione

(Di sabato 17 agosto 2024) Per la seconda volta in due anni il 14 agosto 2024 è stata dichiarata una ‘Emergenza di salute pubblica internazionale’ per l’, nuova denominazione del virus del. La causa è da riscontrarsi nell’impennata dei casi registrati nella Repubblica Democratica del Congo quest’anno (oltre 15.600 casi e 537 decessi) e nell’allargamento dell’epidemia a numero crescente di Paesi africani. «La situazione epidemiologica in Italia al momento è sotto controllo. Poiché non sono stati accertati casi del nuovo ceppo (clade I) di. I nostri uffici sono in costante contatto con gli organismi internazionali, per elaborare misure condivise», ha affermato Mara Campitiello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute.