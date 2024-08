Serie A 2024-2025 1ª giornata | i calciatori squalificati Niente diffidati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono dieci iper la primadiA, che prenderà il via alle ore 18.30 con Genoa-Inter (senza assenti per questo motivo) e Parma-Fiorentina. Si tratta – ovviamente – di sanzioni tutte risalenti alla scorsa stagione, con la principale quella di D’Aversa per la folle testata a Henry al termine di Lecce-Verona.A –1ªGENOA-INTER sabato 17 agosto ore 18.30Genoa: nessunoInter: nessuno PARMA-FIORENTINA sabato 17 agosto ore 18.30Parma: Enrico Delprato (unaFiorentina: Luca Ranieri (una) EMPOLI-MONZA sabato 17 agosto ore 20.45Empoli: Roberto D’Aversa (allenatore, quattro giornate), Alberto Grassi (unaMonza: Alessandro Nesta (allenatore, una) MILAN-TORINO sabato 17 agosto ore 20.