Radio Bruno estate super a Prato Parata di stelle in Piazza del Duomo

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono i protagonisti dell’in musica e sono pronti a invadereper la serata evento di Yoga2024. Appuntamento giovedì 29 agosto (dalle ore 20) indelinsieme a Elettra Lamborghini, Shade, BNKR44, Piero Pelù, Ermal Meta, Aka7even, Ricchi e Poveri, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassmann, Maninni, Sarah e, ospite internazionale, Darin. Cast stellare per una serata rigorosamente a ingresso libero, nell’ambito della rassegna Settembreè Spettacolo organizzata da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di. Elettra Lamborghini è pronta a far ballare lasulle note del nuovo singolo Dire Fare Baciare insieme a Shade. Giocano in casa i toscani BNKR44 e Piero Pelù: la band empolese ci farà ascoltare il nuovo singolo80 mentre con Pelù è garantito il pieno di energia, sulle ali dell’ultimo album Deserti.