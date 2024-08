Palio di Siena 2024 la Carriera dell’Assunta va a sorpresa alla Contrada della Lupa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) La, con il fantino Velluto sul cavallo Benitos, conquista ildidedicato a Maria Vergine Assunta in cielo: un cavallo esordiente ed un fantino che non correva dal 2017 mettono nel sacco le 9 rivali e vincono la. Rinviato di un giorno a causapioggia, ilva in scena dopo una Mossa annullata e diversi altri tentativi di allineamento andati a vuoto, poi, proprio quando la luce sta per terminare, viene data per buona una Mossa forse meno legittimaprecedente. Lascatta in testa sin dal via e non cede più la testa, conquistando il Drappellone di seta dipinto, presentato nel Cortile del Podestà di Palazzo Comunale, che è stato poi consegnatovincitrice, la quale però avrà l’obbligo di restituire entro l’anno al Comune il piatto d’argento che lo sormonta.