Muore mentre fa le pulizie è successo tutto rapidamente

(Di sabato 17 agosto 2024) Un pensionato di 68 anni stava pulendo una vetrata nel suo condominio quando è caduto dalla scala. L'impatto è stato fatale per lui. Il 68enne non ce l'ha fatta. Èmolto, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua) fa i servizi, impatto fatale Ieri mattina, intorno alle 9, un pensionato di 68enne è caduto dalla scalalavava una vetrata nel suo condominio. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri, subendo lesioni gravissime che lo hanno lasciato al suolo privo di sensi. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto e l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso, dove però è morto in seguito alle gravi ferite riportate.