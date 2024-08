Muore dopo essere stato morso dal ragno violino credeva fosse la puntura di una zanzara

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilè un insetto estremamente pericoloso e il suopuò rivelarsi fatale, come purtroppo è capitato ad un giovane 23enne morto in Puglia. La vittima è Giuseppe Russo, deceduto nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari proprio in seguito ad undel. Ilfatale delSecondo la ricostruzione lo scorso 13 luglio il giovane stava facendo delle pulizie in una campagna a Collepasso per l’azienda dove lavorava, quando ha avvertito un fastidio alla gamba. Inizialmente non ci ha dato peso, pensando che si trattasse di undi, mapoco tempo ha iniziato ad avvertire dolori sempre più forti e sulla gamba si è formato un ascesso che ha mandato in necrosi l’arto.