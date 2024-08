MotoGp Austria Bagnaia vince la gara sprint sul Red Bull Ring Martin secondo Ora i due sono pari in classifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Peccotrionfa nelladel Gp d’. Sul circuito del Redil pilota della Ducati ufficiale si impone davanti agli spagnoli Jorge, con la Ducati Pramac e Aleix Espargaro su Aprilia. Caduta a cinque giri dalla fine per lo spagnolo Marc Marquez (Ducati-Gresini) quando si trovava in seconda posizione. Con questa vittoriatorna in vetta al mondiale con 250 punti, gli stessi diche ha però meno vittorie del piemontese., partito, ha subito impostato unaaggressiva contro lo spagnolo che ha cercato di tenere la testa in ogni modo possibile. Una staccata troppo profonda lo ha però visto andare lungo e uscire di pista. Rientrato subito dietro asi è poi visto sanzionare con un long lap penalty: la regola impone infatti che chi taglia una curva debba perdere almeno unsul giro.