Milan Torino streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 agosto 2024)live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Oggi, sabato 17 agosto 2024, alle ore 20,45scendono in campo allo stadio San Siro dio,valida per la prima giornata dellaA 2024-2025.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla in tv e liveLadiA trasarà visibile intv sulla piattaforma online DAZN e via satellite su Sky Sport. Previsto ampio pre e postcon interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio diè in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 17 agosto 2024.