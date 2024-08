Mason Greenwood | dalle accuse di stupro alla doppietta per i tifosi del Marsiglia che non lo volevano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Al momento del suo acquisto da parte del, l’evento venne etichettato come “il momento più immorale nella storia del club”. Questo perchéera stato accusato dida parte della moglie e poi prosciolto.rivolta social di qualche settimana fa, il 22enne ex Manchester, oggi ha risposto con unanella ’manita rifilata dall’Olympique al Brest (5-1). Grande prestazione dell’ala inglese: apre le danze con gol su azione dopo appena tre minuti di gioco, e poi insacca un rigone nemmeno mez’ora dopo., arrivato ai Red Devils come predestinato, aveva conosciuto l’ascesa e poi la caduta. Il periodo più nero? Quando nel 2022 la fidanzata posta sui sociale le immagini del suo volto tumefatto e delle ferite di cui accusadi averla costretta a un rapporto sessuale.