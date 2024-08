Marina Romea scende in piazza L’urlo dei cento | Vogliamo marciapiedi e strade sicuri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ci sono circa trenta gradi alle cinque di pomeriggio a. Un caldo torrido che porta tanti al mare, lontani dal calore dell’asfalto. Un caldo afoso che, però, non blocca una delegazione di circapersone, posizionate a semicerchio sulla rotonda di viale Ferrara. Una marea di cittadini e turisti chein strada con due striscioni rossi e lunghi, stretti fra le mani: "Facciamoci sentire ora o mai più". È questo il motto del flash mob che unisce i residenti e i villeggianti di, che continuano a chiedere a gran voce al Comune un intervento "di manutenzione ordinaria e straordinaria per" per la località turistica.