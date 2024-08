Marc Marquez dal medico | Doctor es grave? – No es grava ghiaia Marc sfottuto per l’ennesima caduta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2024)cade ancora. Ormai sono quasi più le volte che va per terra rispetto a quelle in cui si mantiene in sella. Oggi nella Sprint in Austria,ha provato a rimontare Bagnaia. Ha aumentato il ritmo ed è andato a terra. Su X c’è chi sfotte il campione catalano scelto dalla Ducati come pilota ufficiale per l’anno prossimo.Márquez va dal: – Dottore è? – No, es(è). La tua è ossessione per laMárquez en el médico: –, ¿Es? – No, esLo tuyo es obsesión por lapic.twitter.com/7j753PqqAJ — TuitAndRoll (@TuitAndRoll) August 17, 2024 AL SUELO MÁRQUEZ . Una vez más quese va al suelo, lo que significa que Martín recupera la posición y consigue maximizar el resultado .#MotoGP #AustrianGPpic.twitter.