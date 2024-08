Mali i video dei soldati Wagner diffusi dai Tuareg | così i mercenari russi operano in Africa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – In seguito agli scontri avvenuti a fine luglio nel nord deltra i ribellie le forze armate regolari, sostenute dalla, hanno iniziato a comparire sui social network alcunigirati dai. Sembra che si tratti di clip recuperate da cellulari e GoPro trovati sui corpi deicaduti e postate su X dai combattenti. La vittoria deiIl 25 luglio 2024, nella regione di Tinzawaten, vicino al confine con l'Algeria, sono scoppiati i combattimenti tra i ribellidel CSP- DPA (Quadro Strategico Permanente per la Pace), il JNIM (Gruppo di Sostegno per l'Islam e i Musulmani, affiliato ad al-Qaeda) e i loro nemici delle forze armateane (FAMA) e del gruppo, compagnia militare privata russa.