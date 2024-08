LIVE Cobolli-Hurkacz 3-6 6-3 1-6 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | si interrompe agli ottavi il cammino dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.06 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 01.03 Adesso persi profila una sfida interessante e potenzialmente accessibile con il vincitore dell’atteso incontro tra Frances Tiafoe e Jiri Lehechka, il quale dovrebbe andare in questa sera. 01.01 Statistiche che denotano come ci sia stato un sostanziale equilibrio. 22 vincenti a 17 per il polacco, il quale ha commesso un solo errore in meno (20-21). La differenza più netta tra i due giocatori, almeno secondo i numeri, è stato il rendimento della seconda di servizio.non è arrivato alla metà (47%), al contrario diche ha viaggiato con il 64%. 00.59 C’è un pizzico di rammarico per come quest’ultimo parziale si è sviluppato.