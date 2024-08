Le varie strategie | ore di riflessione in casa rossoblù Lo juventino potrebbe ’finanziare’ la mediana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) La riapertura della pista Daniele Rugani (30 anni) per la difesa, è legata a doppio filo all’operazione che il Bologna ha la necessità di portare a termine per regalare a Italiano un rinforzo in virtù dell’infortunio patito da El Azzouzi e al fatto che Ferguson non potrà rientrare prima di metà settembre-inizio ottobre. La dirigenza meditava di portare a termine un investimento nel reparto arretrato e attendere un’occasione in prestito, stile Saelemaekers sul finire dello scorso mercato, per il centrocampo. Il prestito di Ruganiconsentire di invertire i fattori, spostando l’investimento in. La preferenza, visti i problemi di lista, sarebbe infatti quello di investire per un centrocampista classe 2002 o di annate successive: piace Vranckx (21), ex Milan di proprietà del Wolfsburg, ma i tedeschi chiedono circa 10 milioni di euro per il calciatore in scadenza nel 2025.