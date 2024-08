La memoria un dovere civile oltre i partiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ci sono valori non negoziabili: fra questi, l’antifascismo. Non negoziabile non significa però disponibile a tutti e, soprattutto, scontato. Il 29 settembre a Marzabotto, teatro del più grande massacro nazifascista firmato dalle SS della storia d’Europa, si terrà l’80esimo anniversario della strage di Monte Sole e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà quello tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in una giornata di riconciliazione e fratellanza. Era già avvenuto nel 2002, con Carlo Azeglio Ciampi e le scuse di Johannes Rau. Sul campo la devastazione lasciata da Walther Reder e dagli uomini del 16esimo battaglione Panzer Aufklärung Abteilung e della 16esima Panzer Granadier Division Reichs Führer SS; un numero di vittime ancora imprecisato; una storia di scuse (finte), perdono invocato e mancato, famiglie cancellate, pietà perduta.