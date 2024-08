Juve Milan e Inter su Chiesa Stretta finale per Koopmeiners e Gonzalez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Bologna, 17 agosto 2024 –ntus-Como sarà il debutto in campionato e Thiago Motta cercherà subito di portare a casa i tre punti, ma la partedel calciomercato dovrebbe ancora riservare sorprese ai tifosi bianconeri. In particolare sono i colpia stuzzicare la mente del tifontino che vedrebbe completarsi una rosa intrigante per cercare di rompere le scatole ai rivaliisti e alle altre pretendenti al titolo italiano. Ma c’è anche il nodo spinoso di Federico, su cui si sono mosse da tempo leesi. La situazione del mercatosu, ma incombe il parametro zero C’è da ricostruire il tridente offensivo in casa. Vlahovic e Yldiz sono le conferme, mentre quasi tutto il resto cambierà ad eccezione di Milik, che sarà il vice Dusan.