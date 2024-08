Il West Ham infrange i record diventando il terzo maggiore spendaccione!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-17 08:00:49 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Cosa sta succedendo alHam? Sotto la guida di Julén LopeteguiilHam United ha intrapreso una delle più aggressive spese folli nella storia del club. Gli Hammers hanno infranto i loro precedenti, emergendo come ilpiù grandein questa sessione di calciomercato! I tifosi del club sono in fermento per l’eccitazione, ma questa strategia audace cambierà le sorti del club o sarà una scommessa che potrebbe ritorcersi contro? Una nuova era alHam: investimenti massicci, aspettative enormi In una mossa che ha preso d’assalto il mondo del calcio, IlHam Unito ha acquisito fino a otto nuovi giocatoriuna chiara indicazione della visione di Lopetegui di trasformare la squadra.