Il match point dello scandalo il caso a Cincinnati – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – Un errore dell’arbitro sulper il punto più controverso della stagione 2024 nel tennis. Ilva in scena negli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 dinelche lo statunitenise Jack Draper vince contro il canadese Felix Auger-Aliassime per 5-7, 6-4, 6-4. Draper chiude l’incontro con quella che sembra una spettacolare volee. Così, almeno, pensa l’arbitro che assegna punto, gioco, set e partita all’americano. Auger-Aliassime sostiene che Draper abbia realizzato un colpo irregolare, facendo rimbalzare la palla nel proprio campo. Il canadese, come mostra il replay, ha ragione. Auger-Aliassime, senza trascendere, chiede ripetutamente all’arbitro di rivalutare la propria decisione. “Non hai visto il rimbalzo della palla nel suo campo?” chiede ripetutamente.