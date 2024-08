Ho creato la scarpa per correre da ’lupi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) "Mentre correvo con il mio pastore tedesco Ulysse - dice Massimiliano Pedroni, titolare del grande emporio Maxent Sport - mi sono accorto che i suoi appoggi sul terreno erano molto naturali e non risentivano in particolare del terreno su cui stava correndo. E allora ho pensato che si poteva inventare unacon una suola simile alla zampa del lupo e così è partita questa idea che di recente abbiamo realizzato appieno". Ma chi è Massimiliano Pedroni? Oggi è un commerciale a tutti gli effetti: 54 anni, mezzofondista della Self (oggi targata Montanari e Gruzza) fino a 18 anni e poi quotato atleta di triathlon, mountain bike e anche di maratona. In maratona, ma anche sulla mezza distanza, ha disputato più volte le gare di Reggio di cui è partner tecnico.