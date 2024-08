Gasiorowski non blindato? Allenatore del Valencia Baraja | Mercato aperto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Yarek, in forza al, rappresenta uno dei calciatori accostati all’Inter in questa sessione estiva di calcio. Il difensore spagnolo viene considerato molto importante dalla sua squadra, che però non esclude del tutto l’ipotesi di una sua cessione. L’IPOTESI – Yarekè uno dei nomi di cui si è parlato in ottica calcioestivo per la difesa dell’Inter. Il calciatore spagnolo, vincitore dell’ultimo Europeo U-19 con la sua Nazionale, è stato seguito dai nerazzurri fino a quando non si è preso contezza del fatto che il, la sua squadra di proprietà, non fosse intenzionato a lasciarlo partire per la cifra ritenuta opportuna dall’Inter.