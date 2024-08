Forte dei Marmi bar ristorante di uno stabilimento balneare chiuso Ha continuato a fare discoteca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024)dei(Lucca), 17 agosto 2024 –per cinque giorni il bar/del bagno Alfredo. Lo stop (partito da ieri) è imposto dall’ordinanza del dirigente dell’Ufficio Suap, emessa a seguito della reiterazione delle violazioni contestate: cioè per averdisco in spiaggia. Nonostante l’accertamento effettuato dal commissariato di Polizia di Stato l’11 agosto alle 2,30, i tre verbali emessi dal comando della polizia municipale per le serate del 10, 11 e 16 agosto, l’ordinanza dirigenziale di cessazione immediata di attività di spettacolo e intrattenimento del 14 agosto, nonché la sanzione pecuniaria amministrativa erogata di 775 euro, l’attività di pubblico spettacolo non è stata sospesa. Lo hanno accertato il 16 agosto direttamente gli agenti della polizia municipale che hanno redatto un nuovo verbale.