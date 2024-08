Fiorentina | pari d’oro a Parma 1-1 Viola in dieci salvati dalla magìa di Biraghi Bravo Terracciano Rinforzi urgenti Pagelle

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 17 agosto 2024) E' andata non bene: addirittura benissimo. Con un applausone per Cristiano: la suasu punizione, al 30' della ripresa, tira fuori lada una situazione terrificante ed evita la sconfitta nella prima partita di campionato. Di fronte a unandato non solo in vantaggio grazie al Man, 22' del primo tempo, ma anche capace di colpire una traversa e sbagliare due gol praticamente fatti (uno per tempo, con Mihaila e Cyprien), iportano a casa un punto d'oro. Forse non del tutto meritato, ma tanto prezioso L'articolo(1-1).indiproviene da Firenze Post.