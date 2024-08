Detenuto per traffico di esseri umani chiede aiuto alla Salis | Fammi liberare La sinistra lo candiderà?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) “Onorevole Ilaria, mi rivolgo a lei in qualità di cittadino italianoall’estero. Ho bisogno di, sono in pericolo: il nostro Paese dovrebbe intervenire”. Parola di un brianzolo di 39 anni, Stefano Conti – arrestato a Panama il 15 agosto 2022 con l’accusa didi– che ovviamente oggi si rivolge a colei che è stata ospite delle prigioni ungheresi per 15 mesi, per poi essere premiata con un posto di europarlamentare dal Pd. Accadrà ancora? Secondo quanto riporta la testata PrimaMonza, Conti è un trader che anni fa si è trasferito in America Centrale, dove nel 2022 è stato arrestato perdie sfruttamento della prostituzione, a Panama, dove è in carcere in attesa del processo.