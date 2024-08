Dal vaiolo delle scimmie al maltempo quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 17 agosto 2024) Ferragosto all’insegna delin varie città d’Italia (FOTO) dove si sono registrate forti piogge, grandine e violente raffiche di vento. È stata un'improvvisa un’esplosione, invece, a rovinare il pranzo del 15 agosto ad alcuni turisti. Bilancio: 5 feriti. L'Oms ha dichiarato un'emergenza sanitaria globale in riferimento all’aumento dei casi di. L’Agenzia svedese per la sanità pubblica ha registrato il primo caso al di fuori dell'Africavariante più pericolosamalattia. A Roma è allarme blue punisher. Mentre in India l’atmosfera si fa calda con i medici degli ospedali pubblici di tutto il Paese hanno proclamato uno sciopero a tempo indeterminato per manifestare contro un evento molto grave avvenuto negli scorsi giorni.