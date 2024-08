Ciclismo Leo Hayter mette in pausa la carriera | Mi è stata diagnosticata la depressione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) “Ciao a tutti. Molti di voi hanno notato che sono stato assente anche quest’anno. Senza entrare nei dettagli, ho lottato per alcuni anni. Lo scorso maggio mi èuna forma die, anche se inizialmente i sintomi sono migliorati, mi sono ritrovato nella stessa situazione dopo averla già combattuta in passato”. Leo, 23enne ciclista britannico, ha raccontato della malattia che lo ha costretto a fermarsi e prendersi unadallo sport. Giovane pronte, nel 2022è entrato nella Ineos Grenadiers dopo aver vinto il Giro d’Italia baby nello stesso anno. “Lo scorso maggio ho raggiunto il mio livello più basso – racconta – Ero completamente bloccato. Non potevo lasciare il mio appartamento ad Andorra, riuscivo a malapena ad alzarmi dal letto.