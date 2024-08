Cervino killer morto un altro alpinista Il terzo in due giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Cervinia, 17 agosto 2024 – Un’altra vittima del: unmentre scendeva dalla cima (4.478 metri): l’incidente è avvenuto intorno alle 14,30 di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. L’identità al momento non è nota. Lo scalatore si trovava sulla cresta dell'Hörnli, a 4.200 metri di quota. E’ precipitato per 800 metri sul versante nord, finendo sul ghiacciaio. Probabilmente era in solitaria: a dare l’allarme è stato un. Il corpo è stato recuperato dall'elicottero del soccorso elvetico Air Zermatt. La stessa fine avevano fatto altri due scalatori 48 ore prima. Erano partiti il 14 agosto dal rifugio Hornli, poi di loro si erano perse le tracce. Sono stati trovati senza vita, anche loro sulla parete nord: hanno fatto un volo di mille metri.