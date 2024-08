Brutto Incidente Per la Vip | Ecco Come Si è Ridotta!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 17 agosto 2024) La vip ha condiviso immagini scioccanti del suo volto tumefatto dopo unche cosa è successo! Momenti di grande apprensione per Fernanda Lessa, la modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha recentemente condiviso un video inquietante su Instagram, mostrando il suo volto segnato da lividi e ferite. Ma cosa è accaduto esattamente? Fernanda ha raccontato ai suoi follower di aver avuto undue settimane fa durante una semplice passeggiata con i suoi cani. Mentre scendeva le scale, è inciampata al sesto gradino, cadendo rovinosamente di faccia. L’impatto le ha causato un ematoma sul lato destro del viso e un taglio al sopracciglio, per il quale ha dovuto ricevere quattro punti di sutura. Nel reel pubblicato, Fernanda ha mostrato l’evoluzione delle ferite, partendo dal momento dell’fino alla fase attuale della guarigione.