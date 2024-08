Bastoni | Messaggio a Bisseck? Ecco quale Calendario folle

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) C’è una novità in questa stagione: anche i calciatori vanno in conferenza stampa. Lo ha fatto pure, al termine di Genoa-Inter: le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti. CONFERENZAPOST PARTITA GENOA-INTER Quanto rammarico c’è per questo pareggio? C’è rammarico, perché abbiamo fatto una buona partita. Siamo riusciti nella cosa più difficile che era ribaltare la partita, poi concedendo due gol su errori nostri ci prendiamo il pareggio. Sappiamo che Genova è un campo difficile per noi, ma abbiamo davanti trentasette partite di campionato. Una casualità aver preso così tanti gol o cosa? Per noi non c’è mai una fine di queste stagioni tutte attaccate, chi va in nazionale è sottoposto a sforzi fisici e mentali. Alla prima partita può capitare di perdere lucidità, ma l’importante è mantenere la compattezza.