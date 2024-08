Autostrada A4 | chiudono le uscite di Capriate Dalmine e l’area di servizio Brembo Sud

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024) Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura che riguardano lebergamasche. Dalle 21 di martedì 20 alle 5 di mercoledì 21 agosto sarà chiusa la stazione di, in uscita per chi proviene da Milano. La notte successiva negli stessi orari, l’uscita dichiuderà in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Trezzo o di. Dalle 21 di giovedì alle 5 di venerdì 23 agosto sarà chiusa la stazione di, in uscita per chi proviene da Milano. Nella stessa notte, dalle 23 alle 3, sarà chiusadisud”, situata nel tratto compreso tra, verso Brescia.