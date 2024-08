ATP Cincinnati Zverev e Rublev ai quarti Rune in maratona convince Shelton esce Alcaraz!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Lunga giornata del Masters 1000 disul cemento di Mason, in Ohio. C’erano dei match da recuperare dopo la pioggia incessante caduta nella notte italiana tra giovedì e venerdì con il match da proseguire tra Monfils ee quello da disputare dall’inizio tra Ruud e Auger-Aliassime. La più grande sorpresa è stata proprio l’eliminazione di Carlosper mano di Gael Monfils: il francese ha prevalso con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 in rimonta. Si riprendeva il match dal 3-1 del tiebreak del secondo set in favore del transalpino: il veterano di Parigi è ripartito meglio del suo avversario che è invece apparso sempre nervoso e falloso. Ha spaccato una racchetta durante il terzo set, non ha mai trovato soluzioni e ha poi dichiarato dopo il match di aver giocato uno dei peggiori incontri di sempre.